Guardiola elogia: «Sono molto contento del rendimento di quel giocatore. Lui per me è sempre decisivo!» - Calcio News 24

Guardiola: «Foden è tornato, felice e decisivo». Le dichiarazioni dell’allenatore del Manchester City sul giocatore

Pep Guardiola non ha usato mezzi termini dopo la splendida prestazione di Phil Foden: «Quando gioca così, è speciale». Il tecnico del Manchester City ha elogiato con forza il suo talento inglese, sottolineando quanto sia importante per la squadra ritrovare il Foden di un tempo. Dopo un periodo non semplice, Guardiola ha confermato che Foden è già tornato al top e pronto a incidere ancora di più nella stagione.

Guardiola ha parlato con chiarezza: «Non deve avvicinarsi, è già lì». Parole nette per indicare come il suo numero 47 sia tornato al livello richiesto nel progetto tecnico. Il tecnico ha evidenziato che mancava quel mix di qualità, generosità e sacrificio che anni fa aveva reso Foden un elemento da considerare tra i migliori al mondo. Ora, con la fiducia ritrovata, Guardiola crede che l’inglese possa tornare a fare la differenza nelle partite che contano.

L’allenatore catalano ha voluto anche valorizzare l’aspetto mentale: Foden appare nuovamente motivato, felice, con la voglia di giocare con un sorriso, come lui stesso ha detto fosse necessario. «Quando è felice e ama ciò che fa, il resto viene da sé», ha spiegato Guardiola, sottolineando come il benessere psicologico dell’attaccante sia un elemento cruciale nel suo rendimento.

Guardiola ha poi posto l’accento sulla posizione ideale di Foden: «Quando gioca tra le linee, nelle tasche, non importa dove—first touch, girata, generosità: è lui». Il tecnico ha predicato coerenza: in quella zona di campo, con velocità di pensiero e di esecuzione, Foden può diventare letale per le difese avversarie. È proprio in quella condizione che Guardiola ha visto il giocatore “speciale”.

Il tecnico ha sottolineato che la prestazione di Foden arriva al momento giusto per il Manchester City, che ha bisogno del suo contributo per affrontare le sfide più impegnative. Guardiola ha aggiunto che la squadra ha beneficiato anche della nuova coesione, della fame rinnovata e della preparazione tattica: elementi fondamentali perché un giocatore talentuoso possa esprimersi ai massimi livelli.

In sintesi, per Guardiola il ritorno in condizione di Foden rappresenta una notizia da accogliere con entusiasmo: «È tornato, ed è decisivo». L’allenatore del Manchester City, come sempre ambizioso, punta a sfruttare al meglio il suo uomo chiave per raggiungere gli obiettivi stagionali, convinto che un giocatore come Foden, con la fiducia giusta e la condizione perfetta, possa fare la differenza nelle partite e nei momenti importanti.

