Guardiola: «Ederson e Gabriel Jesus? Giocheranno in Premier»

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato del ban imposto dalla FA per i calciatori che non hanno risposto alle convocazioni nazionali. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

«Speriamo che Ederson e Gabriel Jesus possano giocare, aspettiamo e vediamo se arrivano buone notizie. Per ora il club non mi ha dato informazioni. Ma io non capisco questa situazione: i giocatori argentini possono andare in nazionale, poi rientrano e non possono giocare; i brasiliani non possono viaggiare, quindi non possono giocare lì, ma la Federcalcio ha chiesto che non giochino neanche qui, dunque non giocano né qui né lì. E’ pazzesco. Ad oggi dico che giocheranno, non ho altre istruzioni… Aspetteremo comunicazioni da FIFA e Premier League, poi decideremo».