Guardiola elogia Aguero: «Insostituibile e con grande umiltà»

Guardiola spende parole al miele per il Kun Aguero: «Quando se ne andrà sarà insostituibile, mai vista una stella così umile»

Durante l’ultima conferenza stampa, Pep Guardiola ha speso parole al miele per il suo attaccante di punta, ovvero Sergio Aguero. Ecco le parole del tecnico del Manchester City:

«Quando Sergio se ne andrà ma è insostituibile. Inoltre è una gioia lavorare con lui e vedere come accetta le mie decisioni. A dire la verità non conosco le sue intenzioni ma per ora tutto va meravigliosamente. Non ho mai visto una grande stella come lui essere così umile, così divertente. Non è facile trovare un ragazzo con la sua personalità».