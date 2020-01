Guardiola: «Dopo il City mai né United né Real Madrid»

Guardiola, il tecnico del Manchester City ha parlato del suo futuro nella conferenza stampa alla vigilia del derby di oggi con lo United

Pep Guardiola ha le idee chiare sul suo futuro. Dopo il City mai né United né Real Madrid. Il posto migliore? Le Maldive, come ha detto lui stesso in conferenza stampa.

«Quando non riceverò più offerte, me ne andrò alla Maldive. O meglio, non solo alle Maldive perché lì non ci sono campi da golf. Di una cosa sono certo: dopo aver allenato City e Barcellona non allenerò mai né lo United né il Real Madrid».