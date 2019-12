Guardiola, che laspus: scambia il City per il Bayern Monaco – VIDEO

Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa dopo la bella vittoria contro il Burnley, rendendosi protagonista di un lapsus

Divertente lapsus di Pep Guardiola nel corso della conferenza stampa di ieri sera dopo la partita Burnley-Manchester City. Il tecnico catalano parlando della partita ha scambiato il Manchester City per il Bayern Monaco.

«Credo che Rodri sia perfetto per questo campionato e credo che il Bayern Monaco…il Manchester City ha preso… Bayern Monaco, che c***o. Non so cosa stessi pensando»