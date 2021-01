Guardiola: «Senza i miei collaboratori non saremmo dove siamo» – VIDEO

Il contributo dello staff tecnico è un aiuto che Pep Guardiola ritiene molto prezioso nella gestione tecnica del suo Manchester City

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro lo Sheffield United, esaltando il ruolo dei suoi collaboratori. Le sue parole

AIUTO PREZIOSO – «I miei assistenti sono tutti molto preziosi, Rodolfo Borrell in questa stagione mi ha aiutato in modo particolare. Juan Manuel Lillo non parla ancora bene inglese ma non saremmo riusciti a fare quello che abbiamo fatto in questa stagione senza il suo aiuto. Mi conosce bene e sa perfettamente quali corde tirare e quando farlo. Vede cose che io non riesco a vedere ed ha un intuito e una capacità di leggere la partita uniche».