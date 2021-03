Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha parlato dopo la vittoria per 3-0 della sua squadra contro il Fulham

«La partita è stata, in generale, peraltro giocata in uno stadio davvero molto duro. Si sono presentati in gran forma dopo aver vinto ad Anfield settimana scorsa. Concedono poco e creano sempre delle opportunità. È stata una vittoria importante ed eccezionale».