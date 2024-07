«Puoi allenarmi quando vuoi!» Guardiola protagonista a Wimbledon: il siparietto con Zverev – VIDEO

Pep Guardiola era oggi a Wimbledon durante la partita tra Alexander Zverev e Cameron Norrie, vinta in tre set dal tedesco. A fine partita il tennista ha voluto salutare il tecnico del Manchester City, aggiungendo anche due richieste particolari. Di seguito le sue parole.

"If you're tired of football, you can coach me on a tennis court anytime" 😂



Alexander Zverev loved having Pep Guardiola watch him from the Royal Box#Wimbledon pic.twitter.com/NGTj8uqBkH