GUARINO: «Brave ad adattarci alla situazione, pareggio giusto» – VIDEO

(-Dal nostro inviato a Monza) Rita Guarino ha parlato in zona mista dopo il pareggio ottenuto all’ultimo minuto dal Milan sulla sua Juventus. Queste le parole dell’allenatrice delle bianconere.

«Non c’erano i presupposti per fare una buona partita, rispettando il nostro dettame tecnico e tattico. Abbiamo dovuto snaturare le nostre caratteristiche, cercando di giocare di sciabola perché non potevamo fare altrimenti. Faccio i complimenti alle ragazze per come hanno reagito alla botta iniziale. È stata una partita equilibrata e il pareggio è il risultato più giusto».