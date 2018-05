Guendalina Buffon: «Addio tra Gigi e la Juve consensuale. Per me deve giocare ancora»

Il portiere della Juventus sta per dare l’addio ai bianconeri. Guendalina Buffon, sorella di Gigi, ha parlato del futuro del portiere

Gigi Buffon ha parlato in conferenza stampa annunciando l’addio alla Juventus a fine stagione. Il portiere potrebbe continuare a giocare e ha ricevuto diverse offerte, come ad esempio quella del PSG. Guendalina Buffon, sorella del numero uno, ha parlato a Rai Radio 1 del futuro del fratello: «Mi aspettavo le parole di Gigi, lo conosco molto bene e non sono stupita. Futuro? Potrebbe giocare in altre squadre, certo. Ma potrebbe anche iniziare un nuovo percorso come dirigente di qualche società».

Prosegue Guendalina Buffon: «Staremo a vedere. Non so cosa farà, non ne abbiamo parlato. Futuro in un’altra squadra italiana? Lo escludo per educazione. Secondo me può ancora giocare, basta vedere la sua condizione a livello fisico e mentale. Sta fornendo delle grandissime prestazione, è sotto gli occhi di tutti. Juve? L’addio è stato consensuale: la Juve fa della programmazione la sua forza ed evidentemente le parti avevano valutato tempo la cosa insieme».