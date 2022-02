Guerra Ucraina, rientra in Italia anche l’ex arbitro Luci: «Viaggio non facile»

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex arbitro Luci torna in Italia, lui a Kiev è designatore degli arbitri e vista la situazione si è messo in viaggio in pullman

Sono ormai cinque giorni che sta andando avanti la Guerra in Ucraina, da Kiev sta tornando in Italia anche l’ex arbitro Luci, designatore proprio nel territorio dove è scoppiata la rivolta.

L’ex arbitro si è messo in viaggio con un pullman messo a disposizione dall’ambasciata italiano e queste le sue parole, come riportate da Sportface: «Adesso mi trovo nella Coverciano romena, a Bucarest. Arriverò domani, 1 marzo, all’aeroporto di Peretola alle 13.45, da Francoforte. È stato un viaggio non facile».