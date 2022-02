Guerra Ucraina, Guardiola difende Zinchenko: «Cosa fareste voi al posto suo?»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, difende Zinchenko dalle domande dei giornalisti. Il calciatore ha partecipato a una manifestazione

Oleksandr Zinchenko, esterno del Manchester City, ha partecipato a delle manifestazioni contro la guerra in Ucraina, suo paese Natale. Pep Guardiola, in conferenza, ha così risposto alle domande sulla vicenda.

LE PAROLE – «Cosa fareste voi se attaccassero il Regno Unito? Come vi sentireste? In Jugoslavia nessuno fece nulla e si uccisero gli uni con gli altri per anni. Purtroppo nel mondo ci sono tante guerra e muoiono tanti innocenti che vorrebbero solo vivere in pace».