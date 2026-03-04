Connect with us
Gullit attacca: «Non mi piace più il calcio! Dove sono i giocatori che osano? Dove sono i giocatori che hanno coraggio?». Che bordata dell’ex Milan

Published

2 secondi ago

on

By

Gullit

Gullit, leggenda olandese con un glorioso passato in Serie A, ha attaccato il calcio moderno. Queste le sue dichiarazioni

Ruud Gullit ha rilasciato un’intervista a Ziggo Sport, nella quale ha attaccato fortemente il calcio moderno. Queste le dichiarazioni dell’ex Milan.

CRITICA AL CALCIO MODERNO – «Ho visto Arsenal-Chelsea, che partita di calcio assolutamente scialba. Vedo giocatori che cercano di forzare calci d’angolo e rimesse laterali, vedo raccattapalle pronti a dare asciugamani ai calciatori».

CHE ATTACCO AI GIOCATORI MODERNI – «Aspetto giocatori che osino affrontare di nuovo i difensori, qualcuno come Lamine Yamal. Mi manca quella gioia, semplicemente non mi piace più il calcio. Tutti svolgono compiti in campo. Dove sono i calciatori che palleggiano? Dove sono i giocatori che hanno coraggio? E’ solo passare, passare, passare e ancora passare».

