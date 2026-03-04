Serie A
Gullit attacca: «Non mi piace più il calcio! Dove sono i giocatori che osano? Dove sono i giocatori che hanno coraggio?». Che bordata dell’ex Milan
Gullit, leggenda olandese con un glorioso passato in Serie A, ha attaccato il calcio moderno. Queste le sue dichiarazioni
Ruud Gullit ha rilasciato un’intervista a Ziggo Sport, nella quale ha attaccato fortemente il calcio moderno. Queste le dichiarazioni dell’ex Milan.
CRITICA AL CALCIO MODERNO – «Ho visto Arsenal-Chelsea, che partita di calcio assolutamente scialba. Vedo giocatori che cercano di forzare calci d’angolo e rimesse laterali, vedo raccattapalle pronti a dare asciugamani ai calciatori».
CHE ATTACCO AI GIOCATORI MODERNI – «Aspetto giocatori che osino affrontare di nuovo i difensori, qualcuno come Lamine Yamal. Mi manca quella gioia, semplicemente non mi piace più il calcio. Tutti svolgono compiti in campo. Dove sono i calciatori che palleggiano? Dove sono i giocatori che hanno coraggio? E’ solo passare, passare, passare e ancora passare».
