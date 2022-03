Gurtskaya su Abramovich: «Vergognoso quello che sta succedendo. Potrebbe prendere il CSKA». Le dichiarazioni

Il procuratore russo Timur Gurtskaya nel corso di un’intervista rilasciata al canale Youtube Vyshli! ha parlato anche del possibile futuro di Roman Abramovich dopo l’addio forzato al Chelsea. Ecco le sue parole:

«La decisione più logica per lui sarebbe prendere il CSKA Mosca, club per cui ha sempre simpatizzato. Inoltre ha un buon rapporto con l’attuale proprietario. Non mi pare ci siano altri club. Quello che sta accadendo al Chelsea è una vergogna. Abramovich ha tenuto il club per molti anni, ma ora è diventato qualcuno da uccidere»