Gyokeres, lo Sporting abbassa le richieste sulla clausola rescissoria dello svedese: le ultime

Accordo raggiunto tra Gyokeres e lo Sporting: il club ha deciso di abbassare le richieste per l’attaccante: non sarà necessario pagare la clausola

Viktor Gyokeres è pronto a lasciare lo Sporting al termine di una stagione esaltante, in cui ha conquistato riflettori e ammiratori in tutta Europa, compresa la Juve in Italia. Sebbene il contratto con il club portoghese abbia scadenza nel 2028, tra le parti esiste un gentlemen’s agreement che potrebbe agevolare l’addio dell’attaccante svedese già in estate. La clausola rescissoria da 100 milioni di euro non sarà un ostacolo insormontabile: lo Sporting è disposto infatti ad ascoltare offerte da almeno 70 milioni, soglia che potrebbe dare il via a una vera e propria asta tra alcuni dei top club europei.

Secondo quanto riportato dai principali media internazionali, Arsenal e Chelsea figurano tra i pretendenti più seri: entrambi i club londinesi sono a caccia di un centravanti di spessore per rafforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Tuttavia, i due club non si sono ancora concentrati su un solo nome, mantenendo aperte anche altre piste come quella che porta a Benjamin Sesko del Lipsia. Gyokeres, dal canto suo, ha ormai guadagnato un posto di rilievo nel panorama del calcio internazionale grazie a prestazioni solide, gol pesanti e un rendimento costante che hanno acceso l’interesse di tutta la Premier League. Il futuro sembra dunque destinato a riportarlo in Inghilterra – dove aveva già militato con la maglia del Coventry – ma stavolta in una piazza ben più ambiziosa, pronto a fare il salto definitivo tra i grandi.