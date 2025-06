Gyökeres, la confessione a Vogue: «Non giocherò mai più al freddo!». Quali sono i club favoriti per l'acquisto dello svedese - Calcio News 24

Gyokeres, la confessione di Vogue sul fuoriclasse dello Sporting Lisbona. Ecco le parole

Viktor Gyökeres, considerato il nuovo faro della nazionale svedese dopo il ritiro di Zlatan Ibrahimović, è uno dei nomi caldi sul taccuino di molti club. L’attaccante, protagonista di una stagione brillante che lo ha consacrato come stella del calcio nordico, ha recentemente concesso un’intervista alla rivista di moda Vogue, offrendo spunti interessanti sul suo futuro e alimentando, non poco, le speranze di tanti tifosi.

Interrogato sui persistenti rumors di mercato che lo circondano da mesi, Gyökeres ha cercato di glissare, commentando con un velo di scetticismo la natura delle notizie sportive odierne: «Oggi le notizie sportive escono 24 ore su 24, e si inventano temi semplicemente per mantenere il ciclo in marcia».

Ha poi condiviso riflessioni personali, evidenziando le piacevoli differenze riscontrate nello stile di vita portoghese rispetto a quello svedese: «In Svezia, la gente lavora duro durante la settimana e socializza solo nei weekend. Qui [in Portogallo] c’è più vita durante la settimana. Cenano con amici, un bicchiere di vino anche di lunedì. Mi piace».

Ma è una frase specifica sul suo futuro a suonare come musica per le orecchie dei club spagnoli. Dopo aver sperimentato la vita in un clima mite, l’idea di un ritorno in Svezia o in altri paesi dalle temperature simili non sembra allettarlo: «Dopo aver vissuto in un paese caldo, sarebbe difficile».

Queste parole assumono un peso specifico se si considera che, secondo le indiscrezioni, alcuni club inglesi precedentemente interessati (come Arsenal, che pare virare su Sesko, e Chelsea, orientato su Delap) si starebbero progressivamente defilando dalla corsa al centravanti svedese. L’Atletico Madrid vigila sull’evoluzione della situazione, ben sapendo che non si deciderà in tempi rapidi