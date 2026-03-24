Ha le ore contate, esonero già deciso: c’è De Zerbi per la panchina

Roberto De Zerbi è pronto a tornare in panchina dopo l’esperienza al Marsiglia: annuncio previsto nelle prossime ore

Poco più di un mese di pausa, ma ora Roberto De Zerbi potrebbe tornare davvero in panchina. Dopo aver declinato le proposte arrivate in queste settimane, l’allenatore bresciano sembrerebbe pronto a dire sì all’offerta che, secondo i ben informati, sarebbe in arrivo per lui.

Da capire se il ritorno avverrà subito o ci sarà soltanto al termine di questa stagione, anche perché il compito che spetterebbe al tecnico in caso di arrivo immediato non è di quelli semplici: salvare il Tottenham dall’incubo retrocessione. Un incubo che Tudor non è riuscito a scacciare via, anzi ha fatto precipitare ancora di più la situazione.

Dall’avvento del croato, gli Spurs sono crollati: appena un punto in cinque partite in Premier League, l’eliminazione dalla Champions ad opera dall’Atletico Madrid e la sensazione di una crisi irreversibile senza un intervento drastico ed immediato. Una sensazione che accomuna tecnico e società che, stando alle ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, stanno lavorando all’accordo per la risoluzione consensuale del contratto.

Il Tottenham punta De Zerbi: c’è un solo dubbio

Tra oggi e domani dovrebbe esserci l’annuncio della separazione tra il Tottenham e Tudor, che vive un momento personale anche difficile con la morte del padre. Dal canto suo la società sta ora valutando come procedere: affidarsi ad un allenatore ad interim oppure scegliere già il tecnico a cui affidare poi il progetto di rilancio?

De Zerbi al posto di Tudor (Screen Youtube Sky Sport) – Calcionews24.com

Nel primo caso i nomi buoni potrebbero essere quelli di Tim Sherwood e Ryan Mason, mentre nel secondo caso occhio ad Adi Hutter e, appunto, Roberto De Zerbi. È Sky Sports UK a parlare dell’ipotesi di vedere l’allenatore ex Benevento e Sassuolo sulla panchina degli Spurs fin da subito. Il tecnico aveva declinato la proposta arrivata dopo l’addio al Marsiglia, spiegando di aver bisogno di tempo prima di tornare in panchina. Quel tempo che ora è passato: così De Zerbi sarebbe pronto a prendersi il Tottenham. Resta solo da capire se subito, con la missione salvezza da portare a compimento, o il prossimo anno, dopo che qualcun altro avrà portato la barca in salvo.