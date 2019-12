Haaland Borussia Dortmund, Raiola assicura: «Voleva andare in quel club»

Mino Raiola ha svelato alcuni dettagli della trattativa Haaland: «Lo United il club con il quale ha parlato di più»

Mino Raiola, agente di Erling Haaland, ha parlato della trattativa che portato il giovane norvegese a vestire la maglia del Borussia Dortmund. Queste le parole del super-agente al Telegraph.

MANCHESTER – «Il club che ha avuto più contatti diretti con lui è stato il Manchester United. E’ la società con la quale ha parlato di più, ma tutti hanno avuto la possibilità di parlare con lui».

BORUSSIA – «Haaland ha sentito che in questo momento andare in non era il passo giusto per la sua carriera, ma non ha nulla contro lo United o contro Solskjaer. Ha scelto il Borussia tra tanti club ed io sono contento, alla fine è andato dove voleva e per lui questa è la cosa migliore in questo momento. Se avesse voluto lo United sarei stato obbligato a portarlo lì, ma non era quello che voleva»

OFFERTA INGLESE – «L’offerta del Manchester United era buona, ma non si trattava di una questione economica. Il ragazzo ha semplicemente scelto il per questa fase della sua carriera»