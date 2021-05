Haaland ha recuperato dall’infortunio e sarà disponibile per la finale della Coppa di Germania tra Borussia Dortmund e Lipsia

Buone notizie per il Borussia Dortmund in vista della finale della Coppa di Germania contro il Lipsia, in programma giovedì 13 maggio. Erling Haaland ci sarà.

Come riportato da Ruhr Nachrichten, l’attaccante norvegese sarà regolarmente in campo dopo aver smaltito l’infortunio.