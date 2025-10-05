Haaland sentenza, il Manchester City regola il Brentford. Ma Rodri si ferma di nuovo… Preoccupazione per le condizioni dello spagnolo

Ancora lui, sempre lui, inevitabilmente lui. Il Manchester City espugna il campo del Brentford con una vittoria di misura, e a deciderla è, ancora una volta, il suo implacabile bomber: Erling Haaland. Ma la gioia per i tre punti è offuscata da una pesantissima tegola, un infortunio che fa tremare Pep Guardiola e tutti i tifosi dei Citizen.

La partita, ostica e combattuta come da tradizione in casa del Brentford, è stata risolta da una zampata del centravanti norvegese, la sua sedicesima rete nelle ultime nove partite disputate tra club e nazionale. Numeri mostruosi, che confermano uno stato di forma soprannaturale e la sua importanza capitale per le sorti della squadra. Quando la partita si blocca, quando il gioco corale non basta, ci pensa lui a trovare il colpo del KO.

La festa, però, è rovinata dalla preoccupazione per le condizioni di Rodri. Il centrocampista spagnolo, vero cervello e metronomo della squadra, è stato costretto a chiedere il cambio dopo appena 22 minuti di gioco a causa di un problema al bicipite femorale. Un infortunio muscolare che, se confermato come serio, sarebbe un colpo durissimo per le ambizioni del City.

Guardiola perde infatti il suo uomo più insostituibile, il giocatore che garantisce equilibrio e detta i tempi di tutta la manovra. Mentre si celebra l’ennesima prodezza del suo bomber, il club è con il fiato sospeso in attesa degli esami strumentali che chiariranno l’entità del problema di Rodri. Una vittoria che vale tre punti, ma che potrebbe avere un costo altissimo. Il City vince, ma ora trema.