Haaland spiega: «Ecco come sceglierò il prossimo club»

Erling Haaland, attaccante del Borussia Dortmund, ha parlato al canale norvegese Eurosport. Le sue parole.

SCELTA DEI CLUB – «Il timing è tutto. Prima di scegliere un club devi capire quanto sei forte, se è buono il club, chi ci lavora, come ti tratterebbero, come potrebbero farti crescere… Ci sono tanti fattori da considerare, quando scelsi il Salisburgo c’erano tanti altri club ma capii in fretta che quello austriaco era il migliore per me. Mi sono sempre detto di non sopravvalutarmi, perché esistono tantissimi giocatori forti. Per questo è sempre stato importante per me pensare di non essere più forte di quanto lo sia davvero. La mia carriera fino ad oggi? Mi sento bene, è stato un sogno, anche se in passato ci sono state partite che non sono state proprio ottime. Oggi sono felice e intorno a me ho ottime persone. Per questo dico che siamo solo all’inizio, c’è ancora tanto davanti a me».