Haaland, il centravanti scrive la storia della Premier League. Ecco il dato della punta del Manchester City

Haaland entra nella storia della Premier: 100 gol nel tempo più rapido di sempre

Erling Haaland continua a riscrivere record e a consolidare il proprio nome tra i più grandi attaccanti della storia moderna. L’attaccante norvegese ha infatti raggiunto il traguardo dei 100 gol in Premier League, entrando nel prestigioso “100 Club” nel minor numero di partite di sempre. Gli sono bastate 111 presenze per tagliare questo traguardo, un tempo mai visto nella massima serie inglese.

La rete che gli ha permesso di arrivare a quota 100 è arrivata contro il Fulham, confermando ancora una volta la sua capacità di essere decisivo in qualsiasi momento. Potenza, freddezza e un istinto realizzativo fuori dal comune rendono Haaland una macchina da gol praticamente inarrestabile.

Il successo di Haaland in Premier non è frutto del caso: fin dal suo arrivo al Manchester City, il centravanti ha dimostrato una continuità impressionante. Nella sua prima stagione stabilì già un record con 36 gol in campionato, mostrando una familiarità straordinaria con la porta avversaria. Ma la vera grandezza di Haaland non sta soltanto nella capacità di segnare: la sua presenza in campo condiziona costantemente le difese avversarie, aprendo spazi e creando occasioni per tutta la squadra.

Un altro dato incredibile riguarda la sua velocità nel raggiungere le 100 “goal involvements”, cioè il totale tra gol e assist. Haaland ha infatti toccato quota 100 contributi offensivi molto più velocemente di campioni che hanno scritto la storia del calcio inglese, confermando una completezza e una continuità da fuoriclasse assoluto.

A soli 25 anni, Haaland ha già riscritto diversi primati e mostra ancora margini di miglioramento. La sensazione è che questo traguardo sia soltanto uno dei tanti che continuerà a raggiungere. Il norvegese ha tutte le caratteristiche per dominare il panorama calcistico europeo per molti anni: forza fisica, velocità, tecnica e una mentalità feroce, sempre orientata al gol.

La domanda che ora circonda Haaland non è più “se” batterà altri record, ma quanti ne stabilirà ancora. E guardando il suo impatto sul calcio inglese, è difficile non pensare che il meglio debba ancora arrivare.

