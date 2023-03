Haaland voto 9 – «Dove cade il pallone c’è sempre il Golden Boy del 2020»

La perfezione non esiste, ma quando si parla di Haaland ci si avvicina molto, tra gol e record si prende anche un bel 9 in pagella

La perfezione non esiste, ma quando si parla di Haaland ci si avvicina molto, tra gol e record si prende anche un bel 9 in pagella.

Tuttosport, che nel 20220 lo aveva eletto Golden Boy, gli ha rifilato un voto altissimo, l’unico dubbio è questo: se non fosse uscito? «Un rapporto con la porta che è quasi da case study : dove cade il pallone c’è sempre lui. Ne segna 5 tutti dentro l’area, come gli 8 tiri tutto verso la porta, e la sensazione è che se non fosse uscito avrebbe incrementato il suo già irreale score».