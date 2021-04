Hakimi: «Pressione? Abbiamo un discreto vantaggio sulle inseguitrici, siamo tranquilli»

Achraf Hakimi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro lo Spezia: le sue dichiarazioni

«Abbiamo fatto tutto il possibile per vincere la partita. Sapevamo che sarebbe stato un match complicato, ci teniamo questo punto e pensiamo alla prossima partita. Se c’è tensione per questo finale di stagione? Abbiamo un buon vantaggio sulle inseguitrici che ci dà una discreta tranquillità, ma noi dobbiamo solo pensare a vincere la partita di domenica. Il nostro obiettivo finale passa da lì, partita per partita. Corse e scatti? Sono le mie qualità, cerco di metterle a disposizione per aiutare la squadra».