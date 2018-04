Hall of Fame, premio Fair Play dedicato ad Astori

L’annuncio di Costacurta, dalla prossima edizione un premio per Davide Astori

Un modo per non dimenticare Davide Astori, come se fosse possibile. Meglio: una maniera per associare al volto e al nome del capitano della Fiorentina un riconoscimento di cui andare fieri. E quale titolo, se non quello Fair Play, può meglio associarsi all’immagine di un ragazzo considerato unanimemente come un esempio di assoluta correttezza in campo e fuori?

Si spiega così la decisione di dedicare un premio, a partire dalla prossima edizione della Hall of Fame del calcio italiano, annunciata dal vice commissario della FIGC Alessandro Costacurta. Questa bella dichiarazione d’intenti è arrivata nel corso della cerimonia al salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, a Firenze.