Handanovic il pararigori: il dato spaventoso del portiere dell’Inter

Samir Handanovic ha permesso all’Inter di mantenere il pareggio contro l’Atalanta, parando il rigore calciato da Luis Muriel

Il capitano dell’Inter, Samir Handanovic, mette la firma sul pareggio dei nerazzurri contro l’Atalanta. Grande prestazione del portiere sloveno, culminata con il rigore parato a Muriel.

Numeri pazzeschi per il capitano dell’Inter: sono 24 su 79 i rigori parati in Serie A, statistica che fa ancora più impressione se si considera la percentuale, che si attesta al 30%. Handanovic si pone tra i primi della classe in questo fondamentale.