Hapoel Haifa-Atalanta, Europa League 2018/2019: formazioni ufficiali e cronaca in diretta live

Hapoel Haifa-Atalanta, andata terzo turno preliminare Europa League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Archiviato con scioltezza il primo step verso la scalata ai gironi della UEFA Europa League, l’Atalanta si appresta ad affrontare gli israeliani dell’Hapoel Haifa nel terzo turno preliminare, in programma alle 18 allo stadio “Sammy Ofer” di Haifa. I nerazzurri arrivano dal roboante e storico 0-8 (non accadeva da più di cinquant’anni per un’italiana), in trasferta, ottenuto contro l’FK Sarajevo mentre gli israeliani arrivano da un meno esaltante ma efficace 2-1 complessivo rimediato contro gli islandesi del FH. Un ostacolo non insuperabile, ma sicuramente più temibile dei precedenti avversari, l’Hapoel Haifa rappresenterà per gli uomini di Gasperini un banco di prova fondamentale. Questa volta, ci sarà il vantaggio dell’andata in trasferta, occasione da sfruttare al meglio, per poi gestire un più lauto turnover al ritorno, in modo da arrivare all’inizio del campionato con più tranquillità. Ecco le formazioni ufficiali e, a seguire, la cronaca live del match

Hapoel Haifa-Atalanta: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.15

Hapoel Haifa-Atalanta: formazioni ufficiali

Sono uscite le formazioni ufficiali. Kingler, tecnico dei padroni di casa, opta per un solo cambio rispetto alla vigilia: dal primo minuto, infatti, a centrocampo, partirà Buzaglo, al posto di Arael. Gasperini, invece, sceglie il 3-5-2 con Gollini in porta, al posto di Berisha, Pessina confermato a centrocampo insieme a Freuler, mentre in attacco, nonostante l’ottima prestazione e impressione della scorsa partita, Barrow partirà in panchina: spazio a Zapata dal primo minuto

HAPOEL HAIFA (4-3-3): Setkus; Malus, Tamas, Kapiloto, Dilmoni; Buzaglo, Sjostedt, Plakushenko; Vermouth, Papazoglu, Ginsari. Allenatore: Klinger

ATALANTA (3-5-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, de Roon, Pessina, Freuler, Gosens; Zapata, Gomez. Allenatore: Gasperini.

Hapoel Haifa-Atalanta: probabili formazioni e pre-partita

Qui Hapoel Haifa. Nonostante la maggior esperienza nella competizione della sua squadra, il tecnico Nir Klinger sa di dover affrontare un avversario tostissimo, ben diverso da quello incontrato nel turno precedente. Non ci saranno particolari stravolgimenti rispetto alla formazione scesa in campo le scorse settimane: spazio, dunque, a Sektus in porta, con Malul, Kapiloto, Tamas e Dilmoni come diga di difesa; a centrocampo, agiranno con buona probabilità Arael, Sjostedt e Plakushchenko mentre in avanti partiranno titolari Ginsari, Vermouth e Papazoglou

Qui Atalanta. Pur consapevole della maggior forza della propria squadra, Gasperini, nella conferenza stampa pre-partita, ha voluto mettere in chiaro come la trasferta d’andata non debba essere sottovalutata, ma vada interpretata con attenzione e concentrazione, con l’obiettivo di evitare figuracce come quelle dell’andata del precedente turno. Per l’occasione, il tecnico dovrà, ancora una volta, rinunciare a Ilicic: spazio, allora, al neo arrivato Pasalic, a supporto della coppia Gomez–Barrow. Dietro, spazio, invece, alle certezze rappresentate da Toloi, Masiello e Palomino, con Berisha in porta. A centrocampo, infine, partirà dal primo minuto Pessina, reduce da una convincente prestazione

HAPOEL HAIFA (4-3-3): Setkus; Malul, Kapiloto, Tamas, Dilmoni; Arael, Sjostedt, Plakushchenko; Ginsari, Vermouth, Papazoglou. A disposizione: Kadoch, Fedida, Shukrani, Zamir, Elbaz, Mitrevski, Qashoa. Allenatore: Nir Klinger.

ATALANTA (3-4-3): Berisha; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, de Roon, Pessina, Gosens; Barrow, Pasalic, Gomez. A disposizione: Gollini, Freuler, Tumminello, Castagne, Melegoni, Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Hapoel Haifa-Atalanta: i precedenti del match

Quella che andrà in scena tra Hapoel Haifa e Atalanta sarà, per una competizione ufficiale, un inedito, dal momento che le due squadre si sono affrontate soltanto una volta, ma per un’amichevole estiva. Il precedente risale, infatti, al luglio del 2015 quando i bergamaschi riuscirono a imporsi con un netto 3-1, grazie alle reti messe a segno da Maxi Moralez, D’Alessandro e Gomez. Gli israeliani arrivano, come anticipato nell’introduzione, dal 2-1 complessivo ottenuto contro gli islandesi dell’Hafnarfjordur e dalla vittoria in Supercoppa nazionale, ottenuta ai calci di rigore contro il Beer Sheva. Gli uomini di Gasperini, invece, arrivano dal tentato suicidio dell’andata di Reggio Emilia contro il Sarajevo (2-2), dopo una partita dominata, poi riscattato dall’altisonante vittoria e prova di forza dimostrata in trasferta, con un netto 8-0.

Hapoel Haifa-Atalanta: l’arbitro del match

Sarà l’austriaco Harald Lechner l’arbitro designato a dirigere il terzo turno preliminare di Europa League tra Hapoel Haifa e Atalanta. Classe 1982, Lechner inizia la carriera nel 2000 nella quarta serie nazionale per poi esordire nella massima serie nel 2008 nella partita tra Ried e Altach. A coadiuvare il direttore di gara saranno i connazionali Andreas Heidenreich e Maximilian Kolbitsch mentre il quarto ufficiale sarà Julian Weinberger

Hapoel Haifa-Atalanta Streaming: dove vederla in tv

Hapoel Haifa-Atalanta sarà trasmessa a partire dalle ore 20.15 in diretta sulle frequenze satellitari di Sky Sport, anche in HD. Non solo, la partita potrà essere seguita in streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e consoles su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go.