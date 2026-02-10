Connect with us
Harry Kane si racconta: «C’è stata inquietudine intorno alla squadra per non aver vinto un paio di partite ma poi…»

2 ore ago

Kane Classifica marcatori Champions League 2025/2026

Harry Kane, attaccante e leader offensivo del Bayern Monaco, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Bild dopo l’ultima gara di campionato, commentando la netta vittoria ottenuta dai bavaresi. Le sue parole:

PAROLE «Nelle ultime settimane c’è stata un po’ di inquietudine intorno alla squadra per non aver vinto un paio di partite. Per questo era fondamentale restare calmi e fedeli a noi stessi. Abbiamo avuto una settimana intera per prepararci e il livello in allenamento è stato altissimo. Si vede che il gruppo è in forma e in salute, tutti lottano per un posto in campo. Poi la loro espulsione ha spezzato un po’ il nostro ritmo e ci sono voluti 20 minuti per ritrovare il nostro gioco. Onore all’Hoffenheim, sono un’ottima squadra»

CLASSIFICA «Sappiamo di essere entrati nella fase cruciale della stagione: abbiamo un buon vantaggio in vetta, ma come visto la scorsa settimana, può ridursi velocemente. Volevamo arrivare a febbraio e marzo in questa posizione: siamo primi, ancora in corsa in Coppa di Germania e tra le prime otto in Champions League. Dobbiamo continuare così e vedere chi riuscirà a tenerci il passo».

