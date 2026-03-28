Havertz verso l’addio all’Arsenal? Lui rompe il silenzio: «Qui mi sento a casa e tutti sono felici di me». Quale futuro per il tedesco?

Il futuro di Kai Havertz, attaccante tedesco classe 1999, continua a generare discussioni, ma al momento il diretto interessato sembra voler chiudere la porta a un possibile addio all’Arsenal. Le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane parlano di dubbi legati alla sua continuità fisica e al ruolo che potrebbe avere nella prossima stagione, soprattutto in un contesto in cui il club londinese potrebbe intervenire ancora sul mercato offensivo. Tuttavia, secondo quanto riportato dalla stampa britannica, lo stesso Havertz ha fatto capire di sentirsi pienamente a casa a Londra e di vedere ancora il proprio futuro con la maglia dei Gunners. Sul piano dei fatti verificabili, il tedesco è rientrato in campo dopo un lungo stop e resta parte integrante delle rotazioni di Mikel Arteta, che negli ultimi mesi ne ha sottolineato più volte il valore tecnico e tattico.

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Arteta continua a puntare su di lui nelle gare più pesanti

Al netto delle voci, il presente racconta di un giocatore che continua ad avere spazio nelle partite importanti. Reuters ha documentato come Havertz sia stato decisivo sia nel pareggio di Champions League contro il Bayer Leverkusen, con un rigore pesante, sia nella semifinale di League Cup contro il Chelsea, dove ha segnato il gol che ha portato l’Arsenal a Wembley. Sono segnali che confermano la fiducia di Arteta nei suoi confronti, anche se è vero che l’ultima stagione è stata fortemente condizionata dagli infortuni e da una continuità mai del tutto trovata. Il punto, quindi, non è tanto il gradimento dell’allenatore, che resta alto, quanto la necessità per il giocatore di ritrovare stabilità fisica e rendimento costante in una squadra che vuole continuare a lottare ai massimi livelli in Premier League, FA Cup e Champions League.

Il futuro oggi resta a Londra, ma molto dipenderà dalla prossima estate

Oggi lo scenario più solido è questo: l’ex Chelsea vuole restare, l’Arsenal continua a considerarlo un elemento importante e il suo futuro appare ancora legato ai Gunners. Le valutazioni estive, semmai, riguarderanno soprattutto il ruolo che il tedesco potrà avere in una rosa destinata probabilmente a diventare ancora più competitiva. Queste le sue dichiarazioni a Metro.

PAROLE – «No, a essere onesti non ho sentito nulla a riguardo e non ho nemmeno letto nulla. All’Arsenal mi sento a casa, penso che anche lì siano tutti molto, molto felici di me. Non è stata una stagione facile, ma vedo sicuramente il mio futuro all’Arsenal, a Londra».