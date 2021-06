Real Madrid, Hazard: «Resto qui, non vado via come un fallito»

Eden Hazard ha parlato del suo futuro: nessun dubbio per il fantasista belga che vuole giocarsi le sue carte con Ancelotti

Eden Hazard resta al Real Madrid: le sue dichiarazioni a Dario AS.

REAL MADRID – «Resto. Non ho pensato per un secondo che sarebbe stato meglio partire. Non partirò come un fallito. Voglio dimostrare di essere fatto per il Real Madrid».

RISATE DOPO USCITA COL CHELSEA – «Sì, ridere dopo la partita contro il Chelsea era sbagliato. Quello che hanno detto non era nemmeno divertente, è sempre bello rivedere i vecchi amici. Ma capisco di aver ferito l’immagine del Real Madrid. La gente pensava che non avessi perso il sonno per l’eliminazione contro il Chelsea, ma niente potrebbe essere più lontano dalla verità. Sono rimasto molto deluso. Se c’era una partita che volevo vincere, era contro il mio ex club, il Chelsea, a Stamford Bridge».