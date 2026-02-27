Hazard elogia Sarri: «Un manager incredibile! Quando abbiamo saputo che sarebbe andato via dal Chelsea…». Le sue parole sul tecnico italiano

L’ex attaccante Eden Hazard ha ripercorso ai microfoni di Sky Sport la fortunata esperienza al Chelsea sotto la guida tecnica di Maurizio Sarri. Il giocatore ha esaltato le grandissime qualità dell’allenatore, definendolo un vero e proprio maestro tattico.

L’unico rammarico di quella magica stagione fu la consapevolezza dell’imminente addio del mister. Nonostante ciò, il gruppo compattò le proprie forze per trionfare nella finale di Europa League contro l’Arsenal a Baku. Il fuoriclasse ha ammesso di aver giocato quella partita decisiva con l’obiettivo primario di regalare il primo trofeo internazionale al proprio allenatore. Al fischio finale, la gioia di vedere il tecnico sollevare la coppa ha ampiamente superato la soddisfazione personale per la medaglia conquistata.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

PAROLE – «Sarri è un manager incredibile, l’unico problema di quella stagione fu sapere che se ne sarebbe andato. Come squadra, come giocatore, spesso si vuole giocare per il proprio allenatore. E noi avevamo fatto una bellissima stagione con qualche problemino qua e là. Poi arrivò la finale di Europa League, contro l’Arsenal. Un derby, in finale. E tutti volevamo vincere per noi innanzitutto. Poi per le nostre famiglie, per i nostri bambini. Per lo staff, e per i tanti tifosi del Chelsea che avevano viaggiato fino a Baku. Giocammo una partita incredibile. Ce l’abbiamo fatta e abbiamo subito dato la coppa a Sarri, era felicissimo. Quando tu vai in questi club accetti la pressione di dover vincere trofei. Sarri, il giorno prima della partita, era molto teso. Era la sua prima finale europea, contro l’Arsenal. Non è facile. Alla fine della partita, quando abbiamo vinto la coppa, l’ho visto osservare con profondità la medaglia. E tutto d’un tratto, ero molto più felice per lui che per me…anche perché io una medaglia già ce l’avevo! Fu una grande notte».