Herrera in A: duello aperto tra Inter e Roma

Inter e Roma si sfidano per Hector Herrera, centrocampista messicano del Porto. Monchi lo vuole a gennaio, Ausilio subito

E’ sfida tra Inter e Roma per Hector Herrera. Il 28enne centrocampista, autore di un buon Mondiale, può lasciare il Porto, suo attuale club, tra gennaio e giugno. Il contratto del calciatore andrà in scadenza a giugno e sono tanti i club che hanno bussato alla finestra dell’esperto centrocampista. Hector può andare via a giugno a costo zero e l’Inter ha già fiutato il colpo. Dopo de Vrij e Asamoah, arrivati a parametro zero, i nerazzurri potrebbero proseguire sulla scia degli arrivi a costo zero puntando sul messicano del Porto.

Non sarà facile spuntarla perché la concorrenza è ampia. Tanti club hanno manifestato interesse per il centrocampista del Porto. La Roma, in particolare, si è già mossa per acquistare Herrera a gennaio. Il centrocampista messicano potrebbe andare via tra qualche mese: Monchi vorrebbe pagare una sorta di contentino al Porto che incasserebbe una piccola somma (si parla di 10 milioni di euro) e non rischierebbe di perderlo a zero. La Roma cerca un nuovo sostituto di Kevin Strootman, ceduto al Marsiglia a mercato chiuso, e potrebbe puntare su Hector Herrera già a gennaio. Pronto un duello a distanza tra Inter e Roma.