Hellas Verona, annullato il ritiro in Tunisia: il comunicato

L’Hellas Verona non partirà per la Tunisia per il ritiro precedentemente programmato. Il comunicato ufficiale della società

L’Hellas Verona ha ufficialmente annullato il ritiro inizialmente previsto in Tunisia. A comunicarlo è la società scaligera attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito web:

«Hellas Verona FC ribadisce quanto già comunicato nelle scorse ore, ovverosia che sono stati definitivamente annullati ritiro e amichevole in Tunisia per problemi organizzativi non riconducibili né addebitabili al Club gialloblù. Hellas Verona FC chiarisce altresì di aver avuto contatti diretti esclusivamente con l’agenzia organizzatrice. La squadra gialloblù si allenerà sino al 23 dicembre allo Sporting Center ‘Paradiso’ di Peschiera».