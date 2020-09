Hellas Verona, poker al Gorica: risultato e marcatori

Hellas Verona vittorioso sugli sloveni del Gorica: il 4-3 finale porta le firme di Faraoni, Di Carmine, Stepinski e Sané

(Dall’inviato a Rovereto) – Buona la prima per il Verona di Juric, che sconfigge tra gol e spettacolo il Gorica, formazione neopromossa nel massimo campionato sloveno. Allo stadio “Quercia” di Rovereto i gialloblù vengono subito sorpresi dalla rete da Oyewusi ma reagiscono subito con il tap-in di Faraoni e il rigore di Di Carmine.

Il pareggio di Marinic in apertura di ripresa porta al 3-2 momentaneo di Stepinski che sfrutta un’uscita a vuoto del portiere e insacca. Gloria anche per Sanè che mette in ghiaccio la partita, prima dell’inutile gol di Smajlagic che chiude il match. Prossimo impegno per i gialloblù, l’amichevole a Villafranca (Vr) contro la Cremonese, prima dell’inizio del campionato.