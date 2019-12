Hellas Verona, ripresi gli allenamenti: domani seduta aperta al pubblico

Hellas Verona, ripresi gli allenamenti in vista della gara di rientro contro la Spal. La seduta di domani sarà aperta al pubblico

L’Hellas Verona ha ufficialmente ricominciato gli allenamenti in vista della partita al rientro dalla sosta contro la Spal. Allo Sporting Center ‘Paradiso’ di Peschiera, dopo il consueto riscaldamento, gli scaligeri hanno svolto una serie di esercitazioni tattiche.

Come si apprende dal sito ufficiale dei gialloblù, inoltre, la seduta di domani in programma per le 11.30 sarà aperta alla tifoseria.