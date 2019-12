Hellas Verona, Rrahmani recupera palloni: ecco il dato sul giocatore

Hellas Verona, prima parte di campionato sugli scudi per Rrahmani. Il calciatore degli scaligeri ha recuperato più palloni di tutti

Amir Rrahmani è una delle piacevoli sorpresi di questa prima parte di campionato di Serie A. Il giocatore dell’Hellas Verona ha mantenuto per diversi mesi un grande rendimento ed è stato messo nel mirino di diversi club.

In attesa di conoscere il proprio futuro, il giocatore ha stabilito un record personale in questi mesi. È il calciatore che ha recuperato più palloni rispetto a tutti gli altri colleghi: ben 240 sfere, come riportato dal profilo Twitter della Lega.