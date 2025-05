Hellas Verona, 40 anni dalla conquista dello Scudetto. Un percorso straordinario (la provincia contro le grandi)

Hellas Verona, 40 anni dalla conquista dello storico Scudetto. Un percorso straordinario sotto tutti i punti di vista

Quarant’anni fa, l’Hellas Verona scrisse una delle favole più belle del calcio italiano, conquistando lo scudetto il 12 maggio 1985 con una giornata di anticipo. Nonostante non avesse fuoriclasse in rosa, la squadra di Osvaldo Bagnoli – il “Mago della Bovisa” – riuscì a imporsi grazie a un gruppo compatto, motivato e perfettamente amalgamato. In un’epoca dominata da campioni come Platini, Maradona, Zico e Rummenigge, Verona vinse un campionato difficilissimo con 15 vittorie, 13 pareggi e solo 2 sconfitte, diventando il primo e unico club di una città non capoluogo di regione a trionfare nella Serie A a girone unico.

La stagione 1984-85 fu costruita con intelligenza, puntando su nuovi innesti stranieri come Briegel ed Elkjær Larsen, e mantenendo uno zoccolo duro già rodato. Il Verona stupì fin dall’inizio, battendo squadre blasonate e mantenendo la vetta con determinazione. L’episodio simbolo fu il celebre gol di Elkjær alla Juventus, segnato senza una scarpa. Dopo mesi in testa, il pareggio del 12 maggio a Bergamo contro l’Atalanta diede la certezza matematica del titolo, facendo esplodere la città in un grido di gioia. La festa continuò nell’ultima giornata con la vittoria sull’Avellino, coronando un sogno divenuto realtà.

