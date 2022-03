Henderson difende Maguire dai fischi: «Cosa siamo diventati?»

Henderson difende Maguire dai fischi di Wembley durante Inghilterra Costa d’Avorio: «Cosa siamo diventati?»

Il centrocampista dell’Inghilterra Jordan Henderson ha commentato su Twitter i fischi di Wembley all’indirizzo di Harry Maguire, in occasione dell’amichevole contro la Costa d’Avorio.

IL TWEET – «Non riesco ancora a capire cosa sia successo stasera a Wembley. Maguire è stato un colosso per l’Inghilterra. Senza di lui, non sarebbero stati possibili i progressi visti negli ultimi due tornei. Essere fischiato in casa propria, per nessuna ragione? Cosa siamo diventati? Quel che è successo stasera è solo sbagliato. Come tifoso della nazionale inglese, mi sento fortunato a condividere lo spogliatoio con lui. Ci sentiamo tutti così!»