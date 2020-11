Gol e azioni salienti del match valido per la 6ª giornata di Serie A 2020/21: highlights Spezia Juve

Gol e azioni salienti del match tra Spezia e Juve, valido per la 6ª giornata di Serie A 2020/21.

14′ Gol Morata – Esterno di Danilo a liberare McKennie davanti a Provedel. L’americano in maniera altruista libera Morata che segna a porta vuota. Prima annulla per fuorigioco Abisso, poi la rettifica del VAR

32′ Gol Pobega – Piazzato da dentro l’area di rigore, apparecchiato da Bartolomei, che viene deviato da Demiral. Beffato Buffon ma troppo passiva la difesa bianconera

59′ Gol Ronaldo – Servito sul filo del fuorigioco da Morata, aggira Provedel e deposita in rete

68′ Gol Rabiot – Servito in profondità da Chiesa, converge in area, salta Chabot e deposita in rete

76′ Gol Ronaldo – Cucchiaio dal dischetto