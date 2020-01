Gol e azioni salienti del match valido per la 19ª giornata di Serie A 2019/20: highlights Udinese Sassuolo

Gol e azioni salienti del match tra Udinese e Sassuolo, valido per la 19ª giornata di Serie A 2019/20.

6′ Occasione Lasagna – L’attaccante non approfitta di un regalo di Ferrari: errore del difensore in impostazione, l’attaccante si invola ma Consigli gli dice di no.

7′ Chance Okaka – Ancora Udinese: colpo di testa del centravanti su azione d’angolo e palla fuori di poco.

13′ Palo Traoré – L’ivoriano si inserisce e prova con il destro, palla velenosa che sfiora il palo esterno, a Musso battuto.

14′ Gol di Okaka – Schema su calcio d’angolo De Paul-Mandragora, cross del numero 38 e stacco imperioso di Okaka che beffa il Sassuolo.

21′ Occasione De Paul – Bella azione dei friulani, De Paul entra in area e prova a beffare Consigli. L’argentino con un mezzo sombrero salta Rogerio e poi trova un pallonetto che, per poco non sorprende il portiere del Sassuolo.

23′ Tiro di Traoré – Ci prova l’ex Empoli con un gran destro deviato: palla vicino al palo sinistro difeso da Musso.

27′ Chance Mandragora – Lasagna apre il campo per Sema che serve l’accorrente Mandragora, l’ex Juve controlla e calcia da posizione ravvicinata ma Consigli si salva in uscita.

48′ Occasione Traoré – Destro sul primo palo del numero 23 e gran respinta di Musso.

61′ Ci prova Boga – Destro a giro del classe ’97 neroverde dopo una bella azione in ripartenza ma Musso si allunga e respinge.

68′ Raddoppio Udinese – Gran mancino di Sema: palla che bacia il palo prima di infilarsi alle spalle di Consigli. Assist di Fofana.

90′ Tris friulano – Contropiede vincente dell’Udinese con Fofana che allarga a destra per De Paul, diagonale vincente del numero 10.