Higuain su Alvarez: «Mi somiglia, può diventare inarrestabile»

L’ex attaccante bianconero Higuain ha parlato di Julian Alvarez, attaccante che piace a Juve e Inter

Tra i giocatori seguiti da diverse squadre italiane, tra cui Juventus e Inter, c’è il giovane bomber del River Julian Alvarez, lodato pubblicamente dall’ex bianconero Gonzalo Higuain ai microfoni di ESPN.

DICHIARAZIONI – «E’ il miglior ‘9’ che ha il River e mi piacerebbe vederlo in Europa. Per come si muove, per come utilizza i due piedi, per la voglia di imparare e di trionfare si avvicina a me. Se gli si dà la libertà di svariare su tutto il fronte offensivo diventa inarrestabile».