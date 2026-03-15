Hiljemark dopo Pisa Cagliari: «Il rosso a Durosinmi ha cambiato la partita, contento per Caracciolo»

L’allenatore del Pisa, Oscar Hiljemark, si è presentato in conferenza stampa dopo la vittoria ottenuta in campionato contro il Cagliari

La conferenza stampa di Oscar Hiljemark dopo la sua prima vittoria in Serie A ottenuta in Pisa Cagliari.

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PRIMA FRAZIONE – «I primi 20-25 minuti sono stati ottimi, il cartellino ha cambiato la partita ma i ragazzi si sono difesi benissimo».

CARACCIOLO E ROSSO DUROSINMI- «Antonio ha sempre fatto benissimo, e ha sfiorato il terzo. Sono contento per lui. Non ho visto il rosso, ma contano i tre punti sia per la città che per i tifosi».

MOREO E CALABRESI – «Questo è un gruppo bellissimo, come dissi appena sono arrivato. Loro lavorano tutti i giorni per migliorare e si meritano questi tre punti. Devono godersi questo successo».

AEBISCHER – «In inferiorità numerica le cose si complicano, ma ho visto Michael molto bene e ha fatto una grande partita. Ho pensato di cambiarlo».

SETTIMANA – «L’importante è il Pisa, tutto il resto no. I tre punti sono per i tifosi e da domani penseremo alla prossima gara».