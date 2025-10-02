Hojlund, doppietta grazie a De Bruyne: «Leggenda. Quando ha la palla io devo soltanto…». Le parole dell’attaccante del Napoli

Una notte per scacciare le paure e per innamorarsi di una nuova, letale connessione. Il Napoli conquista la sua prima, fondamentale vittoria in Champions League, battendo lo Sporting in un Maradona in festa. I protagonisti assoluti della serata sono Rasmus Højlund, autore di una doppietta decisiva, e Kevin De Bruyne, che ha servito entrambi gli assist, mettendo a tacere con una prestazione da fuoriclasse le polemiche della settimana.

È stata la notte in cui il centravanti danese si è preso il Napoli, con i suoi primi, pesantissimi squilli in maglia azzurra. Ma è stata anche la notte del ritorno di “King Kev”, quel giocatore capace di dominare il palcoscenico europeo con la sua visione di gioco. La loro intesa è apparsa subito magica, una connessione perfetta che ha ricordato quella tra il belga e Haaland ai tempi del City.

Nel post-partita, è stato lo stesso Højlund, ai microfoni di Sky Sport, a descrivere la gioia di giocare al fianco di un tale campione. «Kevin è una leggenda di questo sport, quando ha la palla io devo solo trovare lo spazio e so che me la metterà lì. Sono felice di giocare con un giocatore di questa qualità».

Dopo le recenti sconfitte contro Manchester City e Milan, per la squadra di Conte era fondamentale reagire. La vittoria contro i campioni di Portogallo è stata una prova di forza e di carattere. «L’inizio in Champions è stato difficile per noi e anche la sconfitta contro il Milan, ci serviva una vittoria. Oggi abbiamo fatto una grande partita contro i campioni del Portogallo. Complimenti alla squadra».

Il Napoli riparte da qui: da una vittoria che dà morale, da un De Bruyne ritrovato nel suo ruolo di leader tecnico e, soprattutto, da un centravanti, Rasmus Højlund, che ha dimostrato di poter essere l’uomo giusto per trasformare in oro i palloni telecomandati del suo nuovo, straordinario partner.