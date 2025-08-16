Hojlund Milan, in serata si avvicina sensibilmente: manca questo ostacolo per chiudere

Hojlund Milan, in serata si avvicina sensibilmente il colpo per i rossoneri, manca questo ostacolo per chiudere, di cosa si tratta

Il calciomercato del Milan si avvicina a una settimana decisiva per la costruzione del reparto offensivo. Con la finestra di mercato che entra nella sua fase più intensa, l’acquisto di un nuovo attaccante diventa la priorità assoluta per la dirigenza rossonera. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il club di Via Aldo Rossi sta accelerando non solo sulle cessioni, ma soprattutto per trovare il giocatore giusto che guiderà l’attacco nella prossima stagione.

Il nome che circola con maggiore insistenza è quello di Rasmus Hojlund, giovane talento danese dell’Atalanta, già nel mirino del Milan da tempo. La dirigenza rossonera considera il 20enne il profilo ideale per rinforzare la squadra, ma l’operazione non è ancora definita, soprattutto per la formula del trasferimento. L’attuale proprietario del cartellino, il Manchester United, e il Milan dovranno trovare un accordo, che potrebbe essere un prestito con obbligo di riscatto o un acquisto a titolo definitivo. La prossima settimana potrebbe essere fondamentale per riprendere i contatti con l’entourage del giocatore e con il club inglese, cercando di sbloccare la trattativa.

La determinazione del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e del tecnico Massimiliano Allegri è evidente. Entrambi sono convinti che un rinforzo in attacco sia cruciale per competere ai massimi livelli in Serie A e in Europa. Tare sta lavorando con esperienza per trovare la soluzione migliore, mentre Allegri vede in Hojlund un giovane di grande potenziale.

Nonostante l’attenzione su Hojlund, il Milan sa che è fondamentale mantenere vive le alternative. Se la trattativa per il danese dovesse rallentare, il club potrebbe virare su altri profili. Le trattative restano aperte, e la dirigenza potrebbe considerare attaccanti di pari livello, sia giovani promesse che giocatori più esperti. La prossima settimana sarà quindi decisiva per il mercato in entrata del Milan.