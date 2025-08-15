Hojlund Milan, dall’Inghilterra l’ultimo aggiornamento: cosa serve per chiudere ora

Hojlund Milan, ecco arrivare dall’Inghilterra l’ultimo aggiornamento sulla trattativa, vediamo cosa serve per chiudere ora, i dettagli

Il calciomercato del Milan è in pieno fermento, con un nome che sta facendo parlare molto: Rasmus Højlund. Come riportato da Sky Sports News, il club rossonero sta intensificando gli sforzi per acquisire l’attaccante del Manchester United. La notizia più promettente è che il giocatore danese si sarebbe dichiarato disponibile a un trasferimento al Milan, una manifestazione di interesse che ha spinto la dirigenza rossonera ad accelerare i colloqui con i Red Devils. Attualmente, la trattativa starebbe prendendo la forma di un prestito con diritto di riscatto, una soluzione che potrebbe facilitare il buon esito dell’affare.

L’interesse del Milan per Højlund non è nuovo, ma le recenti indiscrezioni di Sky Sports News suggeriscono un’accelerazione significativa. La volontà del giocatore di unirsi ai rossoneri potrebbe rappresentare un elemento decisivo per superare eventuali ostacoli. Infatti, il Manchester United ha investito molto nell’attaccante la scorsa stagione e non sembra intenzionato a cederlo facilmente. Tuttavia, un prestito con diritto di riscatto potrebbe essere un compromesso che accontenterebbe entrambe le parti, permettendo al Milan di testare l’impatto del giocatore in Serie A prima di un eventuale acquisto definitivo.

In questo scenario, il ruolo del nuovo direttore sportivo rossonero, Igli Tare, risulta cruciale. Con la sua esperienza nelle trattative internazionali, Tare dovrà sfruttare tutta la sua rete di contatti per convincere il Manchester United a cedere Højlund. Anche Massimiliano Allegri, il nuovo tecnico rossonero, ha espresso la necessità di rinforzi in attacco, e l’attaccante danese rientrerebbe nel profilo richiesto: giovane, con ampi margini di crescita e già esperto a livello internazionale.

Tuttavia, la concorrenza per Højlund è forte, con club come il Borussia Dortmund in lizza. La competizione aumenta l’urgenza per il Milan di chiudere l’accordo al più presto, per evitare che l’attaccante sfumi nelle mani di un’altra squadra. Un arrivo di Højlund rappresenterebbe un chiaro segnale delle ambizioni del Milan per la prossima stagione, con l’obiettivo di tornare a competere ai massimi livelli in Italia e in Europa.