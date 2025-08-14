Hojlund Milan, l’esperto svela in diretta la situazione: cosa serve per chiudere

Hojlund Milan, l’esperto di calciomercato svela in diretta la situazione, cosa succede nella trattativa che tiene in ansia i tifosi

Il calciomercato del Milan accelera decisamente sul fronte Rasmus Højlund, attaccante danese dell’Atalanta, che sembra destinato a diventare il “prescelto” per rafforzare l’attacco rossonero. Le ultime indiscrezioni arrivano direttamente da Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, che ha fatto il punto della situazione, rivelando che la trattativa sta entrando nel vivo. Nonostante le difficoltà che comporta, l’operazione sembra beneficiare di un clima favorevole e di un forte impulso da parte del club di Via Aldo Rossi.

Marchetti ha sottolineato, con la sua consueta precisione, l’inizio di una “interlocuzione seria” tra il Milan e l’agente del giocatore. È stato registrato un “primo contatto diretto”, segno dell’intenzione della società di fare sul serio per il giovane talento. Questo primo passo è decisivo, poiché apre la strada a negoziati più approfonditi sui dettagli contrattuali e sulla formula del trasferimento.

Un aspetto fondamentale emerso dalle parole di Marchetti riguarda la disponibilità di Højlund ad ascoltare l’offerta del Milan. “Il ragazzo non ha mai chiuso al Milan, anzi,” ha detto l’esperto. “Ascolterà con grande attenzione e una buona predisposizione quel che avrà il Milan da dire.” Questa apertura del giocatore rende la trattativa più facile per il direttore sportivo Igli Tare e il suo staff, che collaborano in sintonia con il nuovo allenatore Massimiliano Allegri. La stima che Højlund ha per Allegri, noto per valorizzare i talenti, è un fattore cruciale. Anche se la mancata partecipazione alle coppe europee potrebbe rappresentare una sfida, Højlund sa che approderebbe in una “grande squadra”.

La chiave dell’operazione, come spesso accade, è la formula economica. Secondo Marchetti, il diritto di riscatto sarà un punto cruciale. “Se sono confermate le indiscrezioni, a 35-40 milioni di euro comincia a diventare un affare interessante,” ha dichiarato. Questa cifra, pur rilevante, rientra nei parametri del Milan, che punterebbe sul potenziale di crescita di Højlund. La trattativa si concentrerà sulla capacità del Milan di trovare un accordo con l’Atalanta, magari con bonus legati a obiettivi e prestazioni.