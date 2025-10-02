Hojlund entusiasta: «Amo più che mai Napoli e voglio raggiungere con loro un grande obiettivo» - Calcio News 24

Hojlund, l’esultanza che parla: «Amo giocare qui e in Champions»

Rasmus Hojlund è stato protagonista assoluto nella sfida europea di ieri sera. Dopo una grande prestazione e un gol pesantissimo, l’attaccante danese ha attirato l’attenzione non solo per quanto fatto in campo, ma anche per una esultanza particolare che ha suscitato curiosità tra tifosi e osservatori.

Subito dopo la rete, Hojlund ha scelto di esprimere la propria emozione in modo simbolico: prima ha toccato lo stemma del Napoli, poi quello della Champions League sulla maglia. Un gesto che ha fatto parlare e che lo stesso calciatore ha spiegato con semplicità, ma anche con un certo trasporto. Il giovane attaccante ha dichiarato di aver voluto mandare un messaggio chiaro: giocare in un club così importante e in una competizione come la Champions è qualcosa che lo rende orgoglioso e motivato.

La sua esultanza non è stata un gesto casuale, ma una dichiarazione d’amore per il calcio ad alti livelli. Da quando è arrivato in Italia, Hojlund ha dimostrato fame, ambizione e capacità tecniche che lo rendono uno degli attaccanti più promettenti del panorama europeo. Il fatto che abbia scelto di toccare entrambi gli stemmi vuole rappresentare anche il legame che sta costruendo con la squadra e la sua voglia di lasciare un’impronta in Europa.

Nonostante l’attenzione mediatica sul suo nome stia crescendo, Hojlund continua a mostrare una mentalità da vero professionista. Ha più volte ribadito che il successo individuale non ha valore se non è accompagnato da quello collettivo. L’intesa con i compagni migliora di partita in partita, e il feeling con il gioco offensivo della squadra è evidente.

In campo, Hojlund si muove con la maturità di un veterano. Sa attaccare gli spazi, dialogare con i compagni e finalizzare con freddezza. Il gol di ieri è solo l’ultima dimostrazione della sua crescita continua. E la sua voglia di migliorarsi non sembra avere limiti.

La doppia toccata agli stemmi è diventata il simbolo di una serata speciale e di un legame che si sta rafforzando. Per Hojlund, questa stagione può essere quella della definitiva consacrazione, con il Napoli come trampolino e la Champions come palcoscenico ideale per mostrare tutto il suo potenziale.