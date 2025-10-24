Hojlund Napoli, l’attaccante ci sarà nella sfida contro l’Inter? Ecco la decisione sull’ex Red Devils: le ultimissime notizie

Højlund Napoli, niente Inter per l’ex Red Devils: Conte perde il suo bomber titolare e adesso studia le possibili contromosse

Il Napoli dovrà fare a meno di Rasmus Højlund nella sfida di domani contro l’Inter. L’attaccante danese non ha ancora recuperato dall’affaticamento muscolare che lo tiene fermo ormai da tre partite consecutive. Dopo il forfait contro il Torino e la trasferta di Champions a Eindhoven, anche il big match del Maradona vedrà i partenopei privi del loro centravanti titolare.

Per Antonio Conte si tratta di un’assenza pesante, soprattutto in un momento delicato della stagione. Il Napoli è chiamato a rialzarsi dopo le ultime battute d’arresto, mentre l’Inter arriva a Fuorigrotta con il vento in poppa: sette vittorie consecutive tra campionato e coppa hanno consolidato la squadra di Inzaghi in vetta alla classifica e ne hanno rafforzato le ambizioni.

Sul tavolo restano due opzioni principali per l’attacco azzurro. La più naturale porta a Lorenzo Lucca, sostituto designato di Højlund. L’attaccante italiano, però, non vive un momento brillante e la recente espulsione in Europa non ha certo aiutato la sua fiducia. L’alternativa, più intrigante dal punto di vista tattico, è quella di un “falso nueve”: in questo caso il candidato principale è David Neres, esterno rapido e tecnico, capace di muoversi tra le linee e creare imprevedibilità contro la solida retroguardia nerazzurra.

La decisione finale arriverà soltanto a ridosso del fischio d’inizio, ma una cosa è certa: l’assenza di Højlund costringe Conte a reinventare il suo Napoli proprio alla vigilia di una delle partite più attese della stagione. Una sfida che, al di là dei nomi, promette spettacolo e tensione, con due squadre determinate a dimostrare la propria forza.