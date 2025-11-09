Holm Bologna, il difensore da record contro il Napoli: dal 2004/2005 è il primo giocatore nel suo ruolo a fare questa cosa! La statistica clamorosa

Holm Bologna, il difensore da record contro il Napoli è diventato il primo giocatore nel suo ruolo a fare questo! La statistica

Atmosfera di grande entusiasmo al Dall’Ara, dove il Bologna ha superato con autorità il Napoli campioni d’Italia in carica. A sbloccare il match ci ha pensato Dallinga, che trova il suo primo gol stagionale in Serie A con un preciso colpo di testa. Il raddoppio è firmato da Lucumì, che mette a segno la sua prima marcatura assoluta nel massimo campionato, chiudendo definitivamente i conti.

Ma a conquistare la storia è il protagonista che non ti aspetti. Secondo i dati di Opta, Holm è, infatti, il primo difensore dal 2004/05 — stagione in cui il campionato è tornato a 20 squadre — a partecipare attivamente ad almeno un gol in cinque gare consecutive, con un gol e quattro assist complessivi. Numeri che certificano il suo straordinario momento di forma e la sua importanza nello scacchiere di Vincenzo Italiano.

Sulla fascia destra è stato imprendibile: corsa, intensità e precisione nei cross hanno messo in crisi la retroguardia del Napoli, e l’assist per il gol di Lucumì è la fotografia perfetta del suo impatto. Holm si sta confermando una delle rivelazioni di questa Serie A, capace di unire efficacia difensiva e costanza in zona offensiva.

Con lui il Bologna vola, e il suo rendimento si conferma un fattore decisivo per la crescita della squadra rossoblù.