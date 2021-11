Eddie Howe si è presentato nelle vesti di nuovo manager del Newcastle: le sue dichiarazioni dopo l’annuncio ufficiale

HOWE NEWCASTLE – «È un grande onore diventare capo allenatore di un club con la statura e la storia del Newcastle United. È un giorno molto importante per me e la mia famiglia. Questa è una meravigliosa opportunità, ma c’è anche molto lavoro davanti a noi e non vedo l’ora di entrare in campo per iniziare a lavorare con i giocatori. Vorrei ringraziare i proprietari del club per questa opportunità e ringraziare i tifosi del Newcastle per l’incredibile accoglienza che mi hanno già riservato. Sono molto entusiasta di iniziare questo viaggio insieme».